KIJK. Duizenden voetbalfans nemen tijdens wake afscheid van Pelé, Infantino: “Elk land zou een stadion naar hem moeten vernoemen”

LaLiga KIJK. Een uitmunten­de Thibaut Courtois en Karim Benzema schenken Real Madrid gevleide zege bij Valladolid

Een 0-2-zege en drie punten. Daarmee is alles gezegd over de zege van Real Madrid op bezoek bij Valladolid. Een uitmuntende Thibaut Courtois pakte uit met twee supersaves. Karim Benzema scoorde 10 minuten voor tijd vanop de stip met een lichte strafschop en verdubbelde in het absolute slot de voorsprong.

31 december