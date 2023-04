KIJK. Dubbel feest voor jarige Kompany na nieuwe zege, zaterdag kan ook titel binnen zijn: “Blijven genieten, tot het einde”

Nu zijn adres in Monaco op straat ligt, kampt Charles Leclerc met opdringeri­ge fans: “Er is een grens”

Charles Leclerc heeft via Instagram om privacy gevraagd. De 25-jarige Formule 1-coureur van Ferrari woont in Monaco en zijn adres is inmiddels een publiek geheim. Volgens Leclerc bellen met grote regelmaat mensen aan bij zijn appartement omdat ze een handtekening of een foto willen.