KIJK. “Droom van veel jongens weggenomen”: Jacky Mathijssen en Jonge Duivels niet te spreken over arbitrage na dubieuze penalty

De uitschakeling op het EK komt hard aan bij de jonge Belgen. Vooral de strafschop voor Portugal in de slotminuten zit hen dwars. Enkele minuten na affluiten tweette Ramazani al zijn ongenoegen. “Nog nooit zoiets gezien in mijn leven.”

KIJK. Teleurgestelde Maxim De Cuyper na uitschakeling op EK

Net na affluiten vliegen quasi alle Belgische spelers naar de scheidsrechter. Ze gaan verhaal halen over de dubieuze strafschop voor Portugal. Een strafschop die hun lot bezegelde.

Vijf minuten voor tijd ontzette Debast een voorzet niet goed. De Anderlecht-verdediger trapte de bal vol de lucht in, in z’n eigen zestien. Vandevoordt kwam plukken, maar de scheids had een ongelukkige elleboog gezien van de Anderlecht-verdediger. Niemand bij België die het kon geloven. Portugal zette die dan ook nog eens om, waardoor de Belgen uitgeschakeld zijn op het EK.

Volledig scherm © Photo News

“Droom gestolen door de ref”

“Ik ben ondanks de uitschakeling tevreden van ons toernooi. We toonden in elke match een goed niveau tegen topploegen. Alleen heeft één beslissing van een ref de dromen van veel jongens weggenomen”, reageerde Jacky Mathijssen na de match tegen Portugal. De bondscoach had het duidelijk moeilijk met de lichte penalty die de Portugezen kregen en hen de winst en kwalificatie voor de volgende ronde opleverde.

“Niets tegen de Portugezen, hoor. Het was voor ons gewoon moeilijk te aanvaarden. De emoties laaiden hoog op. Zij weten wel hoe we ons voelden. Ik vind dat we die beslissing niet verdienden, want we speelden een goeie match. We verdienden op z’n minst een gelijkspel. Niet dat we daarop speculeerden, want we speelden om te scoren en te winnen met een hoog blok. Mijn spelers hebben dat uitstekend uitgevoerd.”

Volledig scherm © Photo News

“Als één van de vier ploegen het verdiende om door te stoten in onze groep, dan waren wij het. Dat is mijn evaluatie. Veel spelers in mijn ploeg hebben bewezen dat ze mee kunnen met tegenstanders die bij internationale topteams voetballen. We faalden in de zones van de waarheid en uiteindelijk werden onze droom gestolen door de ref. We zijn bestolen.”

Ramazani treedt zijn coach bij. Op Twitter postte de aanvaller zijn ongenoegen. “Zoiets heb ik nog nooit gezien.” Later plaatste hij nog een tweet. “EK U21, maar geen VAR?”

KIJK. Maarten Vandevoordt: “Ik dacht eerst dat hij een fout floot voor ons”