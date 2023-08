KIJK. Dries Mertens doet monden openvallen met wereldgoal: “Hele week op geoefend”

Mertens lachend: “Die volley na de corner? Makkelijk”

Na de partij en zijn winnend doelpunt gaf Mertens een reactie voor het sociale mediakanaal van Galatasaray. De Rode Duivel kreeg de vragen in het Turks, maar kon rekenen op een tolk van de club die alles in het Frans vertaalde. “Wat ik van de match vond? Het was lastig. Op papier lijkt zo'n loting makkelijk in de voorronde van de Champions League, maar de tegenstanders zijn vaak ook kampioen geworden van hun land. Zij verdienen het ook om hier te staan en dan moet je als grotere ploeg nog altijd die match winnen.”

“We speelden in elk geval beter dan in de heenmatch. Met de inkomende transfers in het achterhoofd moeten we van hieruit ons niveau nog hoger kunnen leggen en blijven verbeteren”, ging Mertens verder, waarna uiteraard een vraag kwam over zijn wereldgoal. “Het was een makkelijke goal, niet? Neen, we hebben er de hele week op geoefend. De coach legt er de nadruk op. Met stilstaande fases kun je nu eenmaal een match winnen of verliezen. Het deed in elk geval deugd om de bal zo binnen te jagen.”