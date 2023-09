KIJK. Debuut in mineur voor Romelu Lukaku: spits gaat met AS Roma onderuit in topper tegen AC Milan

Niet de start waar hij van gedroomd had. Romelu Lukaku (30) mocht in de topper tegen AC Milan na 70 minuten debuteren voor AS Roma, maar de Romeinen gingen voor eigen volk wel onderuit (1-2).

KIJK. Lukaku mocht na 70 minuten invallen

Lukaku kreeg voor de aftrap een (kort) heldenonthaal van de vurige Romeinse aanhang. Er was vuurwerk. Er was een lichtshow. Er waren luide gezangen vanuit alle hoeken. Zijn naam en nummer verschenen op grote LED-schermen. Fueled Up van rapper Quevo weerklonk toen hij een uur voor de aftrap tegen AC Milan op het veld stapte - “Never go back to my old Bae (No!)”.

De 60.000 supporters beantwoordden de schreeuw van een overenthousiaste stadionomroeper: “Met het nummer 90, Romeluuuuuuu… Luukkkakkkku.” De club had vooraf een oproep gedaan om de blijde intrede van zijn huurling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Na een korte begroeting op de middenstip en achter doel verdween hij weer in de catacomben.

Lukaku zat meteen op de bank, zonder groepstraining in de benen. “Hij is een prof. Hij is niet in slechte conditie, maar evenmin in een geweldige vorm. Hij trainde niet met het team, hij trainde niet met de bal", zei José Mourinho vooraf.

Vanaf de bank zag Lukaku met lede ogen aan hoe Olivier Giroud al vroeg een strafschop verzilverde en Rafael Leao snel in de tweede helft de marge verdubbelde. Net voorbij het uur incasseerde Fikayo Tomori zijn tweede gele kaart bij de bezoekers. ‘Big Rom’ kwam uiteindelijk in de 70ste minuut van de bank. Met hem tussen de lijnen milderde de Giallorossi nog via Leonardo Spinazzola (90.+2), maar meer zat er niet meer in. Lukaku zelf kon eens dreigen met z’n rechter en pakte geel voor een stevige tackle op Okafor.

Milan topt het klassement in de Italiaanse eerste klasse met een perfect rapport. Roma heeft zijn start volledig gemist en kampeert momenteel in de degradatiezone, op de achttiende positie met 1 puntje.

