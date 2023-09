KIJK. De fase met Vertonghen in hoofdrol die bij De Condé het potje deed overkoken: de hoogtepunten van speeldag 6

Yannick Carrasco moet nog even wachten om contract van 13 miljoen netto te tekenen: “We spreken in Riyad af voor koffie”

Romelu Lukaku liet een voorstel passeren. Kevin De Bruyne vindt het een optie later in zijn carrière. Maar Yannick Carrasco (29) drukt nu al een transfer naar Saoedi-Arabië door. Een laatste gesprek met de clubleiding van Atlético vrijdag moest de obstakels van de baan ruimen. Al-Shabab wacht. Carrasco ontbreekt dit weekend in de selectie van Atlético en vliegt eerstdaags naar het Midden-Oosten. Voor Carrasco wordt het de tweede lucratieve transfer naar een nieuwe voetbalnatie die op geen euro kijken - eerder was hij in China aan de slag.