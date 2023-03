KIJK. De Bruyne helpt handje bij loting van ‘zijn’ KDB Cup: “Tijd voor Man City om eens te ‘pushen’ voor winst”

Buitenlands voetbal Meunier maakt minuten... in het tweede elftal van Dortmund in derde klasse: “Bedankt voor deze kans”

Thomas Meunier (31) heeft zondag zijn eerste minuten in een maand tijd gemaakt. De Rode Duivel deed dat weliswaar in het tweede elftal van Dortmund, dat in de derde klasse uitkomt. Meunier is sinds begin februari weer fit na een spierblessure, maar lijkt uit de gratie gevallen in het Signal Iduna Park.