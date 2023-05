KIJK. Courtois, Witsel en Lukaku in nieuwe docureeks ‘One for All’ over teleurstellend WK met Rode Duivels: “Als iedereen tegen u is, kan je geen wereldkampioen worden”

Onze chef voetbal vraagt zich af wie dit Antwerp wat doet: “Deze ploeg heeft álles. Metier, vernuft, kracht, gif én een kolkende Bosuil”

Na twee speeldagen heeft Antwerp de macht gegrepen in de Champions’ play-offs. Of, zoals onze chef voetbal Niels Poissonnier het stelt: “De gevaarlijkste jager is plots de prooi geworden.” En dat dankzij een felbevochten zege tegen Genk, dat tegen z'n gewoonte in zowaar de beheersing verloor op de Bosuil. “Antwerp kreeg Genk waar het wilde: in een vat vol frustratie.”