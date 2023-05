KIJK. Anthony Limbombe (ex-Club Brugge) verklapt geheim tijdens tv-interview, z’n trainer reageert flink geïrriteerd

Sommige mensen kunnen niet liegen. Anthony Limbombe (28) is zo iemand. Onze landgenoot, tegenwoordig actief bij de Nederlandse tweedeklasser Almere City, verklapte in een tv-interview dat hij vanavond in de basis staat in de belangrijke match tegen VVV-Venlo. Een grappig moment, al denkt z’n trainer Alex Pastoor daar toch anders over.

Limbombe werd geïnterviewd in aanloop naar de heenmatch van de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. In de vorige ronde scoorde de winger een levensbelangrijke goal (zie video onder) en tijdens het gesprek met ESPN kreeg onze landgenoot de vraag of hij een basisplek krijgt tegen VVV-Venlo. “Nee, ik weet het nog niet”, probeerde hij eerst, waarna de reporter bleef aandringen. “Waarom weet je dat nog niet?”, kaatste hij de bal terug, waarop Limbombe in lachen uitbarstte en het geheim dan toch verklapte. “Nee, ik weet het wél. Ik ga starten.”

Wat later verscheen Alex Pastoor dan voor de microfoon. “Dat kan ik niet bevestigen”, probeerde hij eerst nog op de vraag of de info klopte. “Dus Limbombe is blij met een dode mus?”, repliceerde de interviewer, waarna Pastoor flink geïrriteerd reageerde. “Ga je nou nog wat over voetbal vragen of niet? Of blijven we op RTL Boulevard-niveau hangen (RTL Boulevard is een Nederlands praatprogramma dat vooral focust op thema’s als showbizz, misdaad, royalty en lifestyle, red.)?”

Als ik ooit trainer word bij Manchester City, dan krijg je mijn opstelling een week van tevoren. Dan gaan we toch winnen. Almere City-trainer Alex Pastoor bij ESPN

Pastoor gaf ook aan dat hij nooit uitspraken zal doen over zijn opstelling. “Tenzij ik ooit trainer van Manchester City word, dan krijg je ze een week van tevoren. Dan gaan we toch winnen.” Maar voorlopig verdient Pastoor zijn brood dus nog gewoon in Almere. Of Limbombe na zijn eerlijk interview zijn basisplek behoudt, zal vanavond blijken.

Volledig scherm Anthony Limbombe in actie voor Almere City. © Photo News

Kampioen met Club in 2018

Limbombe is bezig aan z’n eerste seizoen bij Almere City. De aanvaller zat daarvoor even zonder club, nadat z’n contract bij FC Nantes werd verscheurd. Limbombe was op een zijspoor beland bij de Franse club, die in 2018 nog ruim 8 miljoen euro voor hem betaald had aan Club Brugge. Met blauw-zwart pakte Limbombe de Belgische titel in 2018. Hij speelde dat jaar ook zijn enige match voor de Rode Duivels (in een vriendschappelijke interland tegen Saudi-Arabië deed Limbombe een helft mee) én hij won ook de Ebbenhouten Schoen.

Volledig scherm Anthony Limbombe in het shirt van Club Brugge. © Photo News