KIJK. “Alleen een vrouw die me intellectueel iets zegt, maakt kans”: Lukaku openhartig bij Jennifer Heylen

KIJK. Achter de schermen bij de eerste dag van Lukaku in Rome

“I go above and beyond”, zegt Lukaku. “Voor mijn kinderen en mama doe ik alles. Als er iets voor hen moet gebeuren, gebeurt dat direct. Van mijn oudste zoon heb ik geen enkele eerste schooldag gemist. Zelfs als ik in het buitenland was en moest trainen. Zijn eerste voetbaltraining, ik was er altijd. Ik heb niets gemist. Of ook voor mijn mama, als ze zich niet goed voelt of als ze iets graag wil... dan ben ik er meteen. Zij zijn er altijd voor mij, dus is het toch alleen maar logisch dat ik er ook altijd ben voor hen.”