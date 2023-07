KIJK. Akelige beelden: Colombiaanse spits Linda Caicedo (18) zijgt half jaar nadat ze kanker overwonnen had, neer op training WK voetbal

Linda Caicedo (18) was klaar om een van de mooiste verhalen op het WK vrouwenvoetbal te schrijven. Nadat ze op haar vijftiende eierstokkanker kreeg, scoorde ze na een succesvolle strijd van twee jaar dinsdag in de 2-0-zege van Colombia tegen Zuid-Korea. Maar gisteren ging het plots mis tijdens de training in Sydney: tijdens een loopoefening kreeg Caicedo pijn aan de borststreek, waarna ze zich neerzette en het bewustzijn verloor.

De paniek in het Colombiaanse kamp was zichtbaar toen Caicedo neerzeeg tijdens de training. Gelukkig dat de medische staf snel kon toesnellen, maar anderhalve minuut lang was de aanvaller het bewustzijn verloren. Per brancard werd ze uiteindelijk richting ambulance gevoerd, die haar naar het lokale ziekenhuis bracht. De training werd afgelast, de media werd gevraagd de site te verlaten.

“Momenteel kunnen we geen verdere details geven, om mogelijke verwarring te vermijden", was de eerste reactie van de Colombiaanse staf. Later op de avond verklaarde iemand van de medische staf dat Linda “erg vermoeid” was. “Wat er gebeurde, was een symptoom van stress en zware fysieke vereisten. Ze stelt het momenteel alweer goed, alles is terug normaal.”

Caicedo was in de opener van Colombia goed voor de tweede goal tegen Zuid-Korea.

En dan te zeggen dat Caicedo na haar gewonnen strijd tegen kanker een half jaar geleden een sportief sprookje aan het schrijven was. Het voorbije seizoen gescoord op de WK’s U17 en U20 en maandag ook op het huidige WK in Australië en Nieuw-Zeeland, de 2-0 tegen Zuid-Korea. Net voor corona toesloeg in februari 2020, kreeg Caicedo het slechte nieuws te horen. Ze onderging een operatie om een tumor te verwijderen en moest ook een chemobehandeling van een half jaar volgen.

“Ik was zo jong dat ik amper besefte wat er met me gebeurde”, zei Caicedo daar eerder al over. Haar mama, Herlinda: “Elke keer we naar het ziekenhuis moesten, begon Linda te huilen en vroeg ze aan de dokters om haar alsjeblieft de waarheid te vertellen. Of ze ooit nog zou kunnen voetballen. Dat was alles wat ze wou weten.”



Haar spoedige herstel sloeg velen met verstomming. Een transfer van Deportivo Cali naar Real Madrid. Een hoofdrol met Colombia op het WK U17, waar ze zich kroonde tot topschutter van het toernooi. Pas in de finale geklopt door Spanje. En ook op het WK U20 in goeie doen, met een plaats in de kwartfinale.

Zondag speelt Colombia tegen Duitsland in Sydney. De kans dat Caicedo van de partij zal zijn, is klein.

Caicedo aan het feest tegen Zuid-Korea.