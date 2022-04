Khalilou Fadiga, de artiest die in de bekerfinale van 2008 met lege handen achterbleef: “Proto moet die ochtend naar de kerk zijn geweest”

Croky CupZijn coup de génie in 2008 was puur goud. Maar leverde niet eens zilverwerk op. Khalilou Fadiga (47) over toen en nu. “Met tactische sessies van twee uur zou Hein bij mij niet moeten afkomen.”