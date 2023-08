Kevin Mirallas stopt met profvoetbal en wordt technisch directeur bij Eendracht Aalst

De profcarrière van Mirallas doofde de laatste jaren langzaam uit. Vorig seizoen speelde hij nog in de Cypriotische competitie bij Limassol, maar sinds deze zomer was hij een vrije speler. Ook blessureleed speelde hem parten om de knop om te draaien en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Eendracht Aalst. Die club is in tweede amateurafdeling actief, maar toont zich erg ambitieus sinds de overname door een Turkse investeerdersgroep enkele weken geleden. De aangestelde voorzitster Tülin Sönmez kondigde aan voor de titel te gaan en er streken al enkele nieuwe buitenlandse spelers met naam in Aalst neer. Mirallas krijgt nu als technisch directeur het sportieve beleid van de Oost-Vlaamse club in handen.

Volledig scherm Kevin Mirallas op het WK 2014. © Bruno Fahy / BELGA

Als offensieve middenvelder of vleugelspeler mag Mirallas terugblikken op een rijke carrière, al kleefde ook het stempel op hem dat hij niet het maximum uit zijn talent gehaald heeft. Via de jeugd van zijn hartsclub Standard belandde hij al op jonge leeftijd bij het Franse Lille waar hij als prof in de Ligue 1 debuteerde en nog samen speelde met Patrick Kluivert en Eden Hazard. Zijn buitenlandse luik verliep verder via Saint-Etienne en het Griekse Olympiakos, waar hij twee titels vierde. In zijn laatste titel in 2012 had hij een groot aandeel als topschutter met twintig goals: een opstapje voor een lucratieve transfer naar Everton waarin hij in 186 officiële duels 38 keer zou scoren en lange tijd onder de vleugels van Roberto Martinez zou werken.

Volledig scherm Kevin Mirallas in het shirt van Everton. © Photo News

Ook bij de Rode Duivels hoorde Mirallas tussen 2007 en 2018 regelmatig bij de keurtroepen. Zijn piek kende hij op het WK 2014 in Brazilië: hij begon de laatste drie wedstrijden tegen Zuid-Korea, de VS en Argentinië in de basis. In totaal verzamelde Mirallas zestig caps voor de nationale ploeg en lukte hij tien goals. Maar rond zijn dertigste ging zijn carrière langzaam bergaf. Hij verloor zijn basisplaats bij Everton en uitleenbeurten bij Olympiakos en Fiorentina brachten weinig soelaas. Antwerp haalde Mirallas in 2019 als vrije speler met grote trom in de zomer van 2019 binnen, maar ook bij de Great Old kon hij zijn stempel amper drukken. “Ik kan trots terugblikken, maar met mijn kwaliteiten had ik veel beter kunnen doen”, zei hij over zichzelf in een interview die periode: “Door de jaren heen veranderde ik meer tot een ploegspeler of meer een man van de de assists dan van de goals.”

Na Antwerp volgden nog korte episodes bij het Turkse Gaziantep, het Portugese Moreirense en Limassol, maar zich in the picture spelen zat er niet meer in.

Volledig scherm Bij Antwerp vormde Mirallas nog een duo met Mbokani. © Photo News