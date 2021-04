Kevin De Bruyne spreekt zich uit tégen Super League: “Goed moment om oplossing te vinden”

Birger Verstraete (27) praat voor het eerst over gezichts­ver­lies na trombose: “De pitbull was een chihuahua geworden”

21:00 In de schaduw van de Mbokani’s en Refaelovs van deze wereld profileert Birger Verstraete (27) zich de laatste maanden bij Antwerp steeds nadrukkelijker als sterkhouder. Wát een verschil met de laatste maanden van 2021, toen hij amper in het stuk voorkwam. Al had dat een heel goede reden, zo onthult hij nu. “Ik dacht dat ik een hersentumor had, zag uit mijn linkeroog maar 10 procent meer. Voetballen was het laatste van m’n zorgen.”