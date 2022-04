Kevin De Bruyne sloopt Madrileense muur en schenkt Man City zuinige overwinning: “Ze speelden eigenlijk met vijf verdedigers en vijf middenvelders”

Drie weken geleden kwalificeerde Atlético Madrid zich 6,5 kilometer verder op Old Trafford voor de kwartfinales van de Champions League, maar de opdracht in het Etihad kondigde zich aan als vele malen lastiger voor de troepen van Diego Simeone.

Dat besefte de Argentijnse tacticus ook. In tegenstelling tot de wedstrijd bij United, stond het blok van Atlético nog eens vijftien meter lager. Niet het geliefkoosde spel van aanvallers als Griezmann en Félix, maar het duo schikte zich naar de wil van Simeone. De Madrileense muur loonde wel. Man City creëerde geen concreet doelgevaar voor rust. Verder dan enkele afgeblokte schoten van De Bruyne, Rodri en Cancelo kwam de thuisploeg niet. Bernardo Silva en De Bruyne claimden een strafschop, maar scheidsrechter Kovacs vond het twee keer te licht. Terechte beslissingen van de Roemeen. En Atlético? Dat had na 45 minuten nog niet naar doel getrapt.

Na zes minuten in de tweede helft hadden de Madrilenen al meer gebracht dan in de hele eerste helft. Griezmann speelde een counter niet goed uit, Llorente besloot zwak in de handen van Ederson. Ook City bracht meer gevaar. Savic smeet zich voor een schot van Gündogan, Oblak pareerde een vrije trap van De Bruyne, maar vooral Laporte liet een open kopkans liggen.

Op het moment dat de wedstrijd wat doodbloedde was daar plots De Bruyne. De goed ingevallen Foden stuurde KDB heerlijk het straatje in en vanuit een scherpe hoek verschalkte de Rode Duivel Oblak met een laag schot. Een mooi cadeautje voor zijn 50ste Champions League-wedstrijd. Het Etihad ontplofte.

De Bruyne: “Ze speelden eigenlijk met vijf verdedigers en vijf middenvelders”

“Het was een moeilijke wedstrijd. Ze stonden zó verdedigend gegroepeerd. We weten dat ze stevig staan, het is hun manier van spelen, en ik vind dat wij het gezien de omstandigheden niet slecht hebben gedaan”, reageerde De Bruyne voor de microfoon van BT Sports.

“De eerste helft was heel gesloten, maar we hebben niets weggegeven. In de tweede helft voetbalden we meer kansen bij elkaar en het is goed dat we er daarvan één hebben omgezet. Ik roep en Phil (Foden) bedient mij ideaal. Ik moest rustig blijven en gelukkig ging de bal tegen de netten”, deed De Bruyne het verhaal van zijn doelpunt.