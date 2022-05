Kevin De Bruyne, rockster op zijn KDB Cup: “Ik kijk niet bepaald uit naar de Nations League, twee weken is té lang”

Voetbal Benzema, de spits die zichzelf heruitvond: topfavo­riet voor Gouden Bal moet Real aan Champions Lea­gue-ti­tel helpen

“Er is op dit moment geen betere speler in de wereld”, zei Carlo Ancelotti onlangs over Karim Benzema (34), topfavoriet voor de Gouden Bal. Er was een tijd dat de spits van Real, door supercars en seksschandalen, symbool stond voor de decadentie van het voetbal. Nu noemt zelfs Emmanuel Macron hem een voorbeeld.

