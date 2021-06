Kevin De Bruyne over zijn unieke voetbalbrein (met 10 scans in 8 seconden vóór zijn heerlijke assist): “Zo veel mogelijk info vergaren”

Rode DuivelsTwee dagen na die prachtinvalbeurt stond Kevin De Bruyne de pers te woord. Over die geweldige 45 minuten, de naweeën van zijn blessure, de Gouden Bal en zoontje Mason Milian. Al lachend: “Normaal is hij altijd voor het blauwe team. Maar nu beseft hij dat hij voor rood moet supporteren.”

Het aanwezige journaille hing aan de lippen van ‘KDB’. Wat wil je na zo’n glansprestatie. De hoofdrolspeler in de ommekeer tegen Denemarken. En dus ging het over die prachtige 1-1 en zijn assist. “Ik kreeg de bal van Lukaku en dacht: ik trap. Maar Romelu’s pass was iets te zacht. Het schot zou afgeblokt worden. Ik wist dat er medemaats links van mij liepen. Ik duw de bal vooruit, pass, en daar was Thorgan.”

Quote Ik heb weinig gevoel aan de linker­helft van mijn gezicht. Een beetje ambetant, maar het valt op zich mee. In de match ben ik zó geconcen­treerd dat ik er niet aan denk. Kevin De Bruyne

Dat De Bruyne wist dat Thorgan Hazard en zeker Carrasco links van hem liepen, toont onderstaande tweet van Geir Jordet, Noorse professor in de psychologie. Hij toont aan dat De Bruyne in de acht seconden voor zijn magistrale assist maar liefst 10 keer de omgeving scant: vijf keer de bal, vijf keer zijn ploegmaats. Een aantal waarmee KDB zich onderscheidt van haast elke andere voetballer. Telkens wanneer Lukaku de bal raakte, keek De Bruyne naar de bal. Om nadien iedere keer de omgeving rond hem op te nemen.

Het brein van ‘KDB’ is uniek. “(lacht) Ik neem ook slechte beslissingen hoor. Maar ik probeer zo veel mogelijk informatie te vergaren op het veld én in het hoofd van mijn medespelers te kruipen. Ik pas me aan aan hoe zij spelen. Sterling bij City wil de bal in de ruimte, Eden bij de Rode Duivels wil de bal in de voet.” Na een halfuur kreeg De Bruyne het fysiek wel lastig in Kopenhagen. “Logisch na drie weken zonder speelminuten. Tegen Finland start ik, ik hoop het dan wat langer vol te houden.”

Heeft De Bruyne nog last van zijn operatie? “Ik heb nog steeds weinig gevoel aan de linkerhelft van mijn gezicht. Een beetje ambetant, maar het valt op zich goed mee. Eens de match start, ben ik zó geconcentreerd dat ik er niet meer aan denk. Ik ben blij dat ik zonder masker kan spelen. Het zou mij irriteren.” Furieus op boosdoener Rüdiger was en is hij niet. “Het was nooit zijn doel om mijn neus te breken. Hij stuurde me meteen een bericht. Ik antwoordde. Daarmee was de zaak klaar.”

Rood versus blauw

Ook het onderwerp ‘Gouden Bal’ kwam aan bod. “Dat zijn zaken die ik niet in de hand heb. Het maakt me wel trots dat ik als kanshebber wordt gezien. Dat wil zeggen dat je bij de beste spelers ter wereld hoort. Daar heb ik mijn hele carrière naar toegewerkt.” EK-winst zou daarbij uiteraard helpen. “Dat moet ons doel zijn. Maar een toernooi hangt af van momenten. Alles zal perfect moeten lopen.”

Tot slot ging het nog even over zijn oudste zoontje Mason Milian (5). De oogjes van De Bruyne fonkelen als hij zijn naam hoort. “Of hij weet dat papa goed kan voetballen? (lacht luidop) Ik heb geen idee. Mijn gezin heeft op vakantie de match op café gevolgd. Blijkbaar vond hij het wel leuk. Normaal is hij voor het blauwe team. Rood vindt hij maar niks. Maar nu beseft hij dat hij voor rood moet supporteren.”

