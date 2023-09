Kevin De Bruyne opnieuw genomineerd voor Ballon d’Or, Thibaut Courtois en Cristiano Ronaldo ontbreken

Wanneer de acteur het haalt van de winnaar: Jan Vertonghen liet zich ook in het verleden al wel eens gaan

“Ik ga altijd tot het uiterste om te winnen. De dag dat ik dat niet meer doe, stop ik er onmiddellijk mee.” Zo praatte Jan Vertonghen zondag zijn gedrag in Genk goed. Toch is het niet de eerste keer dat de kapitein van Anderlecht zich op het veld wat theater veroorlooft. Zelfs The Special One, José Mourinho, ergerde zich in het verleden al blauw aan de commedia dell’arte van de Rode Duivel.