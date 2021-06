Kevin De Bruyne: “Ons doel is EK-winst”

Rode DuivelsTwee dagen voor de laatste groepwedstrijd tegen Finland stond Kevin De Bruyne de pers te woord. De matchwinnaar tegen Denemarken is klaar voor de rest van het toernooi. “Ons doel is EK winst”, aldus de middenvelder van Manchester City.

Onze nummer zeven had het over de EK-kansen van de Rode Duivels. “Hopelijk geraken we zo ver mogelijk. Uiteraard hangt er veel af van tegen welke ploegen we uitkomen. Maar ons doel is EK-winst. Iedereen verslaan dus, maar een toernooi hangt af van bepaalde momenten. Alles zal perfect moeten lopen.”

Heeft De Bruyne nog last van zijn operatie? “Ja, op zich wel. Ik heb nog altijd heel weinig gevoel aan de linkse kant, maar ik ben er al aan gewoon aan geworden. Een beetje ambetant, maar het valt al bij al goed mee. In het begin had ik nog angst in duels en bij kopballen, maar eens de match begint ben ik zo geconcentreerd dat ik er niet aan denk.”

“Er zijn zeker nog momenten die beter kunnen van mij persoonlijk. De strijd om als speler en als ploeg beter te doen, is altijd aanwezig. Of deze fouten tegen Italië fout kan aflopen? Dat kan tegen elke ploeg. Ook tegen Denemarken. Elke ploeg die hier staat heeft kwaliteit. Acht tot tien ploegen kunnen volgens mij het EK winnen.”

“Ik voelde me goed tijdens de partij. De eerste 30 minuten liepen goed. Daarna kreeg ik het lastiger. Dat is normaal na drie weken zonder speelminuten. Tegen Finland hoop ik het wel langer te kunnen volhouden.”

“Ik ben niet boos geweest op Rüdiger. Ik weet dat hij mij wil blokken op dat moment en dat hij mijn neus niet wil breken. Ik ben geen moment kwaad geweest op hem. Hij heeft me na de wedstrijd een bericht gestuurd en ik heb geantwoord. Daarmee was de zaak klaar.”

Is de Gouden Bal een doel? “Dat zijn zaken die ik niet in de hand heb. Maar het maakt me trots dat ik een kans maak om die trofee te winnen. Dat wil zeggen dat ik bij de beste spelers ter wereld hoor. Daar heb ik gans mijn carrière naar toegewerkt. Zoiets kan alleen maar mooi zijn.”

De Bruyne is opgelucht dat hij niet met een masker moet aantreden op dit EK. “Ik ben blij dat ik niet met een masker moet spelen. Ik zou er mij aan kunnen irriteren. Ik werd gebeld door de dokters die zeiden dat ik een lichte ingreep moest doen. Elke consultant die ze hadden gebeld verzekerden me om die operatie te laten uitvoeren.”

Hij was ook vol lof over Eden Hazard. “Hij is top. Oké, hij heeft problemen gehad met blessures. Ik heb hem zien groeien sinds de eerste match tot nu. Hij kwam scherp in tegen Denemarken. We hebben elkaar goed gevonden op het veld. Hij zal nog een belangrijk aandeel hebben in de ploeg.”