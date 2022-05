Kevin De Bruyne nu ook gezicht van cryptobedrijf: “Mijn interesse was al een tijdje aan het toenemen”

Conference League José laat zich gaan: emotionele Mourinho danst perszaal uit na inval van spelers en champagne­dou­che

Geweldige beelden van José Mourinho, op korte tijd onsterfelijk bij AS Roma, na de winst in de Conference League. De coach, overigens erg emotioneel, moest zijn praatje op de persconferentie onderbreken omdat zijn spelers de perszaal waren binnengedrongen. Met champagne. Mourinho kreeg de volle laag. Even greep de Portugees zich naar het hoofd, maar al snel verlegde hij de focus en sprong en vierde hij mee met enkele van zijn spelers. Of hoe ook een alleswinnaar kan genieten van de eindzege in de derde competitie van UEFA.

26 mei