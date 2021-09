Kevin De Bruyne is niet langer vice-aanvoerder bij Manchester City

VoetbalKevin De Bruyne speelde gisteren bij Manchester City zeventig minuten mee in het spektakelstuk tegen RB Leipzig. Opvallend: aanvoerder Fernandinho stond niet aan de aftrap, maar De Bruyne droeg de kapiteinsband niet. Die eer was weggelegd voor Ruben Dias, ‘KDB’ is vice-aanvoerder af.

De Bruyne kwam gisteravond in het begin traag opgang, maar speelde nadien meer dan zijn match tegen Leipzig. Twintig minuten voor tijd haalde Guardiola hem naar de kant. Met zijn enkel springt de medische staf nog altijd voorzichtig om. Ze hopen dat hij niet hervalt.

De grootste verrassing stond echter op het officiële wedstrijdblad van de UEFA. Achter Ruben Dias een c in een cirkel. Het symbool voor de aanvoerder. Het was de eerste keer dat de Portugese topverdediger de band kreeg. Na een jaar bij Man City heeft hij zich serieus opgewerkt in de pikorde. Leider van defensie, nu ook een van de baasjes in de spelersraad.

Volledig scherm © REUTERS

De Braziliaanse veteraan Fernandinho is op papier nog altijd de kapitein van Man City, maar zijn eerste twee stand-ins zijn wel gewijzigd. Tot vorig jaar was ene De Bruyne immers de vice-aanvoerder. De leider met de voeten op het middenveld.

Populairste speler

De Rode Duivel maakte zijn comeback dus zonder die aanvoerdersband die hij vorig seizoen 23 keer droeg. Niet dat het hem veel kan schelen. Na het vertrek van Vincent Kompany en David Silva droomden de commerciële breinen binnen de club dat De Bruyne ooit als kapitein een grote trofee de lucht in zou steken. Zijn populairste speler met een beker in de armen voor de symbolische foto.

De spelersgroep van Man City besliste er de voorbije weken anders over. Pep Guardiola mengt zich niet in de debatten. Hij is een trainer die zijn spelers laat beslissen over wie er hen in de spelersraad vertegenwoordigt. De Bruyne behield zijn plaats, maar op de vierde rij.

Fernandinho, Ilkay Gündogan en Ruben Dias kregen meer stemmen dan hij. Een rol waarmee hij kan leven. Dat hij twee jaar lang stand-in was, was voor hem een eer, maar ook niet meer dan dat. Hij gaat er geen oorlog over maken.

Volledig scherm © AP

