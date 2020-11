Kevin De Bruyne genomineerd voor FIFA Speler van het Jaar, Courtois maakt kans bij doelmannen

Voetbal Voormalig Gen­k-verdediger Anele Ngcongca (33) omgekomen in au­to-ongeluk, Limburgse club trekt rugnummer in

23 november Tragisch nieuws uit Zuid-Afrika. Anele Ngcongca, in een niet zo gek ver verleden aan de slag bij Racing Genk, is omgekomen in een auto-ongeluk. Hij werd amper 33. Intussen reageerden ook al tal van gewezen ploegmaats van ‘Jongie’ bij Genk aangeslagen via sociale media. De Limburgse club besloot ook Anele’s rugnummer 16 in te trekken.