Kevin De Bruyne bezorgt City met weergaloze vrije trap overwinning bij Leicester-Belgen

De eerste helft bracht weinig mogelijkheden met zich mee. City - zonder de geblesseerde Haaland, maar met een bedrijvige De Bruyne - raakte niet voorbij de dubbele afweergordel die Leicester had neergezet. Bij de weinige mogelijkheden was doelman Ward alert. Aan de overkant dwong Barnes Ederson tot een redding.

Snel beterschap na de pauze. Rodri trapte rakelings naast, enkele tellen later zag De Bruyne zijn moment gekomen. KDB zette zich achter een vrije trap vanop zo’n 25 meter en knalde het leer via de paal in doel. Fenomenaal.

De reactie van Leicester volgde snel. Tielemans nam een hoekschop vol op de pantoffel. De vingertoppen van Ederson en de lat voorkwamen een tweede wereldgoal van de namiddag. In het slotkwartier kregen Iheanacho en Daka nog kansen, Dias kopte ei zo na in eigen doel. Na wat zwoegen trok City de driepunter over de streep. Zo wordt het voor minstens één dag leider in de Premier League. Arsenal kan morgen weer over KDB en co. springen als het wint tegen Nottingham Forest.