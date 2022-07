Kersverse papa Hans Vanaken is klaar voor vierde titel op rij: “Als wij ons beste niveau halen, blijven we titelkandidaat nummer 1”

Jupiler Pro LeagueVaderschapsverlof is er voor Hans Vanaken even niet bij. Na de Supercup vorig weekend begint hij zondag in Jan Breydel aan de competitie tegen Genk. Twee weken nadat z’n dochtertje Romée geboren werd.

OVER HET VADERSCHAP

“Voorlopig slaap ik allesbehalve slecht. Mijn nachtrust is gewoon wat onderbroken. Romée is twee keer per nacht wakker, maar ikzelf val snel terug in slaap. Het is fantastisch. Natuurlijk wil ik snel na een training thuis zijn om bij m’n dochter te zijn, maar ik moet hier bij de Club ook nog m’n ding doen hé. Het is niet zo dat ik veel vroeger dan anders thuis ben. Ik heb het ook voetbal altijd goed kunnen relativeren. Ik kom nooit met een lang gezicht thuis, zodat Lauren met een vervelende Hans zit. Nu m’n dochter er is, zal dat nog minder het geval zijn.”

OVER CARL HOEFKENS

“Een nieuwe trainer en andere spelers rond mij, met andere accenten, die ons als ploeg iets verrassender uit de hoek doen komen, kunnen me helpen om nog op een ander niveau te geraken. Ik denk dat Carl Hoefkens wel fan was van het voetbal dat Schreuder wou brengen. Hij bouwt daar verder op met z’n eigen accenten. We moeten weer constant domineren. De coach wil een rustige groep, die niet veel moet nadenken over randzaken. Of te laat komen bij het ontbijt toegestaan is? Negen uur of half tien maakt weinig uit. Hij vindt niet dat je als voetballer bij die dingen moet stilstaan. Zolang we bij meetings maar op tijd zijn. Dat is logisch.”

OVER EEN VIERDE TITEL OP RIJ

“Ruud, Brandon en ik praten er soms wel eens over. Dat het toch wel knap is wat we aan het doen zijn. Maar op dit moment beseffen we nog niet dat we boegbeelden van de club aan het worden zijn. Ik ga pas na m’n carrière beseffen dat ik iets moois heb neergezet. De dubbel wil ik graag nog afvinken. Een beker won ik hier nog niet, dus dat zou mooi zijn. Al vind ik het kampioenschap altijd mooier. Als wij ons ding doen, als wij gefocust zijn en als wij goed zijn dan bijven we ook gewoon titelkandidaat nummer 1.”

OVER DE UITDAGERS

“De grootste uitdager lijkt me AA Gent. Ze haalden play-off 1 net niet. Hun kern is niet veranderd. Dat is de beste basis. Je kan ook onmogelijk náást de aankopen van Antwerp kijken. Met Toby Alderweireld hebben ze echt een fantastische leider, die die ploeg veel gaat bijbrengen. Maar als wij top zijn en op ons beste niveau … (twijfelt even) Dan ben ik er nog altijd van overtuigd dat wij de beste ploeg zijn.”

OVER DE KETELAERE

“Tegen Milan in de Champions League zou misschien een mooi weerzien kunnen zijn (lacht). Ik heb Paolo Maldini hier deze week niet gezien, nee (lacht opnieuw). Maar we lezen het ook allemaal. Er zijn geen geheimen. Wij weten ook allemaal dat Milan tot het uiterste wil gaan om Charles te halen. We zwaaien hier niet met al die covers van La Gazzetta dello Sport, maar we praten soms wat Italiaans tegen hem. Charles is een supertalent dat hier enorm gegroeid is in drie jaar tijd. Hij heeft getoond dat hij klaar is om de stap te zetten.”

