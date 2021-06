Kersvers Champions League-winnaar (en boeman van KDB) Rüdiger wordt voor tweede keer vader en geeft dochtertje ‘toepasselijke’ naam

Deviltime Hazard praat eerlijk over de blessuremi­se­rie die hem maar blijft achtervol­gen: “Op matchdagen ging het top, maar telkens ik daags nadien wakker werd...”

13:56 Eén van de Rode Duivels die passeerden in onze talkshow Deviltime, was Eden Hazard (30). De sterspeler van Real Madrid sukkelt al twee seizoenen met blessures en traint ook nu nog apart. Aan tafel bij Stef Wauter en Jan Mulder praatte Hazard eerlijk over zijn vele fysieke problemen én schat hij z'n kansen richting het EK in (zie video boven).