KBVB zorgt voor continuïteit na ontslag Bossaert, voorzitter Van den Bulck: “In alle rust werken aan structurele oplossing”

KIJK. Bossaert was vanmorgen in Tubeke nog druk in discussie na zijn ontslag als CEO bij KBVB

De werknemers en de spelers staan hier uiteraard centraal. Voorzitter Paul Van den Bulck, Pascale Van Damme (onafhankelijk bestuurder), Marc van Craen (bestuurder namens Voetbal Vlaanderen), Philippe Godin (bestuurder namens ACFF) en Peter Willems (bestuurder namens de Pro League) zetelen in die Task Force en zullen op korte termijn op zoek gaan naar een CEO ad interim en op langere termijn naar een opvolger voor Peter Bossaert.

KIJK. Wie is Peter Bossaert?

Paul Van den Bulck, voorzitter van de KBVB: “Na het ontslag van Peter Bossaert willen we de rust laten terugkeren en de continuïteit binnen de administratie van de KBVB bewaken. Het Directiecomité, dat samen met de medewerkers van de federatie de voorbije jaren fantastisch werk heeft geleverd, geniet hierbij onze volledige steun. In tussentijd werken we in alle rust aan een structurele oplossing voor de langere termijn. En bovenal willen we de spelers en staf van de Rode Duivels in alle sereniteit laten toewerken naar de belangrijke interland morgen tegen Zweden, waar we met zijn allen, spelers, staf, fans, medewerkers en de leden van de Raad Van Bestuur van de KBVB naar uitkijken.”

KIJK. Analist Gilles De Bilde over het ontslag van Peter Bossaert

De KBVB bevestigde vanmorgen dat Bossaert ontslagen is. De beslissing werd afgelopen nacht genomen. De Raad van Bestuur vond de vertrouwensbreuk te groot, een verdere samenwerking bleek onmogelijk. Bossaert lag onder vuur nadat Van den Bulck hem ervan verdacht z’n variabele bonus van 100.000 euro quasi automatisch te laten uitbetalen. Bossaert verdedigde zich op een digitale vergadering, maar kon zijn vel niet redden. Bondsvoorzitter Paul Van den Bulck trok z’n CEO al langer in twijfel. Onder meer door conflicten over de opvolging van Roberto Martínez en te hoge uitgaven in de omkadering bij de Rode Duivels.

Volledig scherm Paul Van den Bulck en Peter Bossaert. © BELGA