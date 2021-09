KBVB waarschuwt voor matchfixers: verschillende spelers benaderd om wedstrijden te vervalsen

Buitenlands voetbal Lionel Messi gaat in discussie met Braziliaan­se autoritei­ten, maar vooral zijn outfit valt op: “Dit is een circus”

6 september De aandacht ging gisteren voor één keer niet naar Neymar of Lionel Messi, in de wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië. De Argentijnse dribbelkont liet zich nochtans niet onopgemerkt. In alle chaos ging de aanvoerder in discussie met de Braziliaanse autoriteiten, en dat in een opvallend tenue. En ook zijn wereldgoal tijdens de opwarming gaat de wereld rond.