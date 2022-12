KBVB-personeel geeft verrassingsdrink als afscheid voor Roberto Martínez

KIJK. Roberto Martínez nam na de WK-uitschakeling in Qatar afscheid bij de Rode Duivels

Martínez woonde vorig week woensdag zijn laatste meeting bij de KBVB bij. Het was een analyse over waar het misgelopen is bij de Duivels in Qatar en welke lessen daaruit kunnen getrokken worden voor de toekomst. De Rode Duivels sneuvelden in de groepsfase.