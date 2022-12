KBVB-personeel geeft verrassingsdrink als afscheid voor Roberto Martínez, die zich vervolgens laat opmerken op de dansvloer

VOETBAL Super League nog lang niet dood en begraven: donderdag buigt Europees Hof van Justitie zich over dispuut met UEFA

De European Super League: doet het nog een belletje rinkelen? In april 2021 deden twaalf Europese topclubs, onder wie Real Madrid, Barcelona en Juventus, hun plannen uit te doeken om een eigen Europese competitie in te richten. Zes dagen later, na groot protest bij supporters en dreigende taal van de voetbalbonden, leek het concept alweer dood en begraven. Niets is minder waar want donderdag buigt het Europese Hof van Justitie zich over de zaak. Een update.

