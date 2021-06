Kasper Hjulmand: vaak geciteerd in België, vandaag bondscoach in Denemarken

Drie keer was het net niet ín België voor Kasper Hjulmand, vandaag hoopt hij als Deens bondscoach dat het net wél wordt tegen de Belgen. Een trainer met een offensieve mindset, eentje die niet bang is om met jongeren te werken én een coach voor wie attractief voetbal prioritair is. U schrikt toch niet als we zeggen dat Kaper Hjulmand de voorbije jaren steevast op het lijstje van Belgische topclubs stond, telkens zij op zoek moesten naar een nieuwe coach. Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Racing Genk, allemáál snuffelden ze op een bepaald moment wel eens aan Hjulmand. De flirt met Anderlecht was het felst. “Het scheelde niets of ik was op dit moment geen coach van Denemarken, maar wel bij jullie in Brussel”, zei Hjulmand vorige week nog op de internationale mediadag bij de Denen.