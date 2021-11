Karim Belhocine keert terug naar zijn oude liefde Anderlecht en strooit met lof voor Kompany: “Ik zie Vincent successen boeken in een grote competitie”

“Barim Elhocine, zo is het?”, vroeg een medewerker van Knokke - op de persconferentie na de bekerwedstrijd tegen KV Kortrijk - zich af. De man kende Karim Belhocine duidelijk niet, maar hij is wellicht een van de weinigen. De Franse Algerijn heeft namelijk een naam die luidt als een klok in het Belgische voetbal. Als speler kwam hij in ons land uit voor Virton, KV Kortrijk, Standard, Waasland-Beveren en AA Gent. Belhocine was een centrale verdediger die het duel niet schuwde. Na zijn actieve carrière werd hij assistent-trainer van Johan Walem bij KV Kortrijk. Belhocine vervulde later ook de functie van hoofdtrainer en sportief directeur bij de club uit West-Vlaanderen.

Na zijn ontslag bij KVK trok hij naar Anderlecht om er assistent te worden van ene Hein Vanhaezebrouck. Belhocine kende een mooie periode bij de Brusselaars en was er ook even interim-trainer. Zondag keert hij met KV Kortrijk - waar hij sinds 12 oktober opnieuw aan de slag is - terug naar het Lotto Park.

Niet voor de eerste keer

“Op Anderlecht spelen, is altijd speciaal”, steekt Belhocine van wal. Hij keert niet voor het eerst terug naar Anderlecht, want na zijn periode bij paars-wit ging Belhocine aan de slag bij Charleroi en speelde hij al enkele keren tegen paars-wit. “Ik was er inderdaad al vaker op bezoek. Met Charleroi speelden we door de coronasituatie vijf oefenmatchen tegen Anderlecht. Het is altijd leuk om terug te keren naar een club en een stadion waar je hebt gewerkt.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Vincent Kompany

Met Vincent Kompany heeft Belhocine een goede band. De T1 van KVK koos toen Kompany in mei 2019 toekwam in Anderlecht, voor een avontuur bij Charleroi, maar beide heren hebben nog regelmatig contact met elkaar. “Ik begon het seizoen bij Anderlecht en ik werd er gespecteerd, maar ik kon hoodtrainer worden bij Charleroi en kon die kans niet laten liggen”, aldus Belhocine. “Vincent begreep die keuze ook. Ik werkte graag samen met hem. Hij was een grote speler en ook als trainer heeft hij een visie waar ik me in kan vinden. Ik apprecieer hem als persoon en denk dat hij ook als trainer een grote toekomst staat te wachten. Ik zie Vincent successen boeken in een grote competitie. Hij heeft daar de kwaliteiten voor.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Alleen maar goede herinneringen

Wanneer Belhocine over Anderlecht praat, is hij zelden tot nooit negatief. “Ik heb bij Anderlecht verschillende functies uitgeoefend en ik heb ze allemaal met plezier vervuld. Ik weet niet of het echt een speciale match is, maar ik zal enorm gelukkig zijn om enkele mensen terug te zien waarmee ik samengewerkt heb. Ik heb een goede verstandhouding met hen. Ik praat niet over de spelers, maar over de terreinverzorgers, de materiaalmannen, de kinesisten, ... .”

Belhocine werkte bij Anderlecht samen met enkele spelers die nu naar een grote competitie zijn gegaan en iedere dag stappen zetten en dat doet hem duidelijk deugd. “Alexis (Saelemaekers, red.), Sebastiaan (Bornauw, red.) en Albert (Sambi Lokonga, red.) waren toen nog heel jong en ik stond dicht bij hen. Anderlecht is een grote club en minder familiaal dan Kortrijk, maar ik kon toch goede relaties hebben met enkele spelers zoals de drie die ik vermeldde. Om spelers beter te maken en ze te zien ontwikkelen, ben ik trainer geworden.”

“Ik herinner mij een match tegen Standard waar ik hoofdtrainer was. We kregen al snel een rode kaart. Uiteindelijk wonnen we die match nog en dat zijn toch dingen die bijblijven. Ook de Champions League-campagne is iets wat ik niet snel ga vergeten. We speelden tegen Bayern, Celtic en PSG. In Schotland wonnen we zelfs met 0-1. Ik was zo fier om deel uit te maken van de club. Het zijn momenten om te koesteren.”

Belangrijke partij

Vorig seizoen trok KV Kortrijk - met Luka Elsner in de dug-out - aan het langste eind tegen RSC Anderlecht. De Kerels wonnen met 0-2 na doelpunten van Trent Sainsbury en Zinho Gano, maar vooral Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther ging bij het openingsdoelpunt van Sainsbury gruwelijk in de fout. Volgens Belhocine kan een nieuwe stunt opnieuw, maar wordt het niet gemakkelijk. “Het is een ploeg met een enorme geschiedenis en ze hebben een uitstekend elftal. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, want we kunnen mits winst over Anderlecht springen in het klassement. Als speler, maar ook als trainer, zijn dit de matchen waarvoor je het doet. Het elftal van Anderlecht is een mix tussen ervaren jongens en talentvolle spelers. Wij moeten gewoon voluit onze kans gaan en er honderd procent in geloven, dan kunnen we daar iets rapen”, concludeert de Franse Algerijn. Benieuwd of de medewerker van Knokke zondagavond wel de naam van Belhocine zal kennen.

Volledig scherm © Photo News