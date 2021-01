Karel Van Eetvelt neemt ontslag als CEO bij Anderlecht, Jos Donvil volgt hem op

Karel Van Eetvelt volgde op 1 april 2020 Jo Van Biesbroeck op als CEO van Anderlecht en zal straks op 1 april 2021 de club verlaten. “Ik verlaat straks deze job, maar neem geen afscheid van de club”, aldus Van Eetvelt in een reactie op de clubwebsite. “Samen met een fantastisch team van medewerkers heb ik me in het voorbije jaar ingezet om de club van mijn hart terug in beter vaarwater te krijgen. We mogen blij zijn met waar we vandaag staan, maar de weg is nog lang. Ik wens iedereen bij de club uit de grond van mijn paarswitte hart moed en volharding om te geraken waar Anderlecht thuis hoort: aan de top. Voor Anderlecht mogen werken was een jongensdroom. Het blijft voor altijd de club van mijn hart en ik zal ze blijven steunen waar mogelijk. Ik ga de huidige leiding de komende maanden helpen om de overgang vlot te laten verlopen. Ik ga de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken.”