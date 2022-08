Kapitein Alderweireld wil van geen uitschakeling weten: “De Champions League op een dag naar Antwerpen brengen: da’s mijn droom”

Toby, Toby. Ik voel vlinders in mijn buik. ’t Is alsof ik in een bad vol liefde duik. Het lijflied van Mega Mindy is tegenwoordig ook dat van veel Antwerpsupporters. Met een reeks sterke prestaties heeft topaanwinst Toby Alderweireld zich al meteen in de harten van de fans gespeeld. Omgekeerd is het evenzeer dikke liefde.