Kan u nog volgen? Conference League maakt puzzel Europees voetbal nog ingewikkelder

Voetbal“Wat ik weet over de Conference League? Net zoveel als andere trainers in Europa: niets.” Vincent Kompany zei het zondag met een lachje maar wel met een gegronde reden: de oprichting van een derde Europese competitie maakt de voetbalpuzzel zo mogelijk nog ingewikkelder. In totaal 320 clubs uit 55 Uefa-lidstaten beginnen in juni, juli en augustus aan een ingewikkeld traject dat naar de groepsfase van de Champions League, Europa League of Conference League moet leiden. Alleen kampioen Club Brugge weet al waar het aan toe is, voor bekerwinnaar en vicekampioen Racing Genk, Antwerp, Anderlecht en AA Gent wordt het knokken geblazen.