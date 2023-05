Kamp Messi ontkent met klem monsterovereenkomst bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië: “Niets is getekend”

De geruchten als zou na Cristiano Ronaldo ook Lionel Messi richting woestijn trekken, worden steeds hardnekkiger. Volgens persagentschap AFP is er zelfs al een akkoord tussen de Argentijnse wereldkampioen en het Saoedische Al-Hilal. Jorge Messi, vader van, ontkent met klem in een statement.

AFP weet op basis van een Saoedische bron die betrokken is bij de onderhandelingen dat Lionel Messi volgend seizoen in de woestijn voetbalt. “Zijn vertrek richting Saoedi-Arabië is een uitgemaakte zaak”, aldus de anonieme bron, die het verder heeft over een “monstercontract” dat de bijna 36-jarige aanvaller kan tekenen. “Het gaat om een uitzonderlijk contract, van enorme omvang. Momenteel werken we de details uit. De onderhandelingen hebben veel minder lang geduurd dan eerder dit jaar met Cristiano Ronaldo. Net als bij de Portugees wordt het kapitaal voor de investering gehaald bij het staatsinvesteringsfonds PIF (Public Investment Fund).”

Messi’s overeenkomst bij Paris Saint-Germain loopt eind juni af en dus kan hij transfervrij vertrekken. PSG wou niet reageren op de berichtgeving en herinnerde er bij AFP enkel aan dat Messi een nog tot eind volgende maand lopend contract heeft in de Franse hoofdstad. “Als de club hem een contractverlenging wou aanbieden, was dat allang gebeurd”, klinkt het bij een bron binnen PSG.

Kamp Messi ontkent

Jorge Messi, vader van de Argentijnse superster ontkende met klem. “Er is absoluut niets overeengekomen met gelijk welke club voor volgend seizoen. Wij nemen een beslissing aan het eind van dit seizoen. Niets is getekend, overeengekomen of als mondeling akkoord gegeven. Dit is fake news die Lionels naam misbruikt.”

450 miljoen euro

Vorige maand was er al sprake van een contractvoorstel van de Saoedische topclub Al-Hilal voor Messi van maar liefst 450 miljoen euro per jaar. Er doen zelfs nog grotere bedragen de ronde. Ook Sergio Busquets, net als Messi deze zomer een vrije speler, en Jordi Alba worden genoemd bij Al-Hilal. De drie speelden samen bij FC Barcelona, dat Messi de voorbije maanden ook het hof maakte voor een terugkeer. Een blaugrana-reünie in Riyad, zou dat worden.

Als Messi voor Al-Hilal kiest, komt hij in Saoedi-Arabië zijn nemesis Cristiano Ronaldo opnieuw tegen. Hij koos vorig jaar voor Al-Nassr, waar hij jaarlijks zo'n 200 miljoen euro opstrijkt in een deal die tot 2025 loopt. Daarmee is CR7 volgens Forbes momenteel de best betaalde sporter ter wereld. Maar Messi zou bij Al-Hilal dus nog meer dan het dubbele gaan verdienen. Op één uur een bedrag waar een gewone sterveling een volledig jaar voor moet werken.

Al-Hilal verloor zaterdag de finale van de Aziatische Champions League van het Japanse Urawa Red Diamonds. Met Ramon Diaz hebben ze een Argentijnse trainer en met aanvallende middenvelder Luciano Vietto treft hij er nog een Argentijn. De club staat pas vierde in de Saoedische Pro League en is dus op zoek naar versterkingen.

Opvallend: vorige week trok Messi nog naar Saoedi-Arabië, waar hij als toeristisch ambassadeur van het land enkele dagen in het bijzijn van zijn gezin verbleef om er een promofilm op te nemen. Messi miste zo een training en dat was alles behalve naar de zin van PSG, dat hem prompt twee weken schorste en zijn salaris liet bevriezen. Maar nadat Messi zich publiekelijk excuseerde en de match tegen Troyes miste, trainde hij gisteren opnieuw mee bij PSG.

Twee ‘Oscars van de Sport’

‘s Avonds was hij dan weer de grote ster in het Pavillon Vendôme, waar Messi zowel bedacht werd met een individuele ‘Laureus World Sports Award’ (de zogenaamde ‘Oscars van de Sport’) als voor een teamprestatie, na de WK-winst met Argentinië. Dat had nog niemand hem voorgedaan.

Hugo Porta, een legendarische Argentijnse rugbyspeler, overhandigde in Parijs de prijs aan Messi en stak de loftrompet op over ‘de Vlo’: “Alle kinderen willen Messi zijn. De Academie geeft je deze prijs voor wat je doet op het veld en ook daarbuiten. Ik zie het bij de jongens die geen kansen krijgen en de bewondering die ze voor je hebben. Ze houden allemaal van je. Wij houden van je. Ik heb Mandela ontmoet. Je hebt veel dingen gemeen. Jouw manier van leidinggeven, jouw manier om te inspireren.”

Op de erelijst volgt Messi de Nederlandse wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen op, die ook genomineerd was. De 35-jarige Messi won de prijs al eens in 2020, samen met F1-rijder Lewis Hamilton.

