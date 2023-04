Juventus moet dan toch geen 15 punten inleveren en wipt van de zevende naar de derde plaats in de Serie A

Juventus wordt van meerdere zaken beschuldigd. De club uit Turijn zou onder meer in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Door het opschorten van de straf klimt de ‘Oude Dame’ in de Serie A van plaats zeven naar drie en is het weer volop in de race voor kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen. Het nieuws komt op een mooi moment voor Juventus, want de ploeg speelt vanavond om 21 uur tegen Sporting CP in kwartfinales van de Europa League. Het heenduel in Italië eindigde in 1-0 voor Juventus.