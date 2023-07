Juventus maakt documentaire over Daouda Peeters: jonge Belg opnieuw topfit nadat hij half verlamd geraakte

Bij Juventus gold Daouda Peeters als een van de grootste talenten. De Oude Dame vond evenwel dat het jeugdproduct van Club Brugge nog te groen achter zijn oren was en leende hem uit aan Standard. Bij de Luikenaars kwam hij slechts vijf keer in actie. Dat Peeters zich niet lekker in zijn vel voelde, was duidelijk. Even later werd ook duidelijk waarom. Dokters stelden het Guillain-Barré syndroom - een zenuwaandoening als gevolg van een bacterie - vast bij Peeters. Hij raakte zelfs half verlamd.