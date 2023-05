Juventus kruipt door oog van de naald na late gelijkmaker tegen Sevilla, Roma op weg naar Europa League-finale na nipte zege tegen Leverkusen

In de halve finales van de Europa League boekte AS Roma een zuinige overwinning tegen Leverkusen. Juventus vermeed in de 97ste minuut een nederlaag tegen Sevilla.

AS Roma-Leverkusen: 1-0

Wie een spectaculaire wedstrijd had verwacht in Rome was eraan voor de moeite. Het regende fouten, waardoor de fans zich maar aan weinig konden opwarmen. Dan maar uitkijken naar de tweede helft.

In die tweede helft was het AS Roma dat als beste team uit de startblokken schoot. Abraham schoot recht op het Leverkusen-doel, Bove gooide zijn been in de lucht om de bal nog op te pikken. Met succes, zo bleek. De geboren Romein toverde de rebound om tot een broodnodige goal. Daar bleef het ook bij. De mannen van José Mourinho deden de wedstrijd op slot. Leverkusen kon nooit meer z'n stempel drukken en droop terug af richting Duitsland.

KIJK. Bode trapt Roma op voorsprong

Juventus-Sevilla: 1-1

Juventus opende het duel vurig met twee kansen, die Sevilla-doelman Bono nét kon afstoppen. Sevilla prikte meteen terug, met een gretige Ocampus als sleutelspeler. Eerst knikkerde hij de bal net niet in doel, daarna serveerde hij de Marokkaanse revelatie En-Nasyri een voorzet, dat leidde tot de openingsgoal. Juventus kwam, zag en bleef kijken hoe Sevilla de resterende minuten bleef domineren. De Oude Dame vond maar geen antwoord op de aanhoudende porren van Rakitic en co.

In de tweede helft kwam Juve met een reactie, maar die bleek niet genoeg om Sevilla uit z’n overwinningsroes te halen. Óf toch wel: In de allerlaatste minuut van de wedstrijd schotelde Paul Pogba in extremis een voorzet voor aan ploegmaat Frederico Gatti. Die knikkerde het leer hard in doel. Het werd uiteindelijk één tegen één in Turijn.

De returns zijn volgende week donderdag.

