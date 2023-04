Juventus-doelman Szczesny gaat in tranen van het veld na hartkloppingen, maar is oké: “Ik kon niet ademen”

Een flink schrikmoment in Turijn bij het duel tussen Juventus en Sporting Portugal in de kwartfinale van de Europa League. De Poolse doelman Wojciech Szczesny moest kort voor rust het veld verlaten met hartkloppingen. Eerste onderzoeken hebben evenwel geen probleem aan het licht gebracht. “Ik was bezorgd. Ik kon niet ademen, maar nu voel ik me goed.”