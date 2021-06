Jupiler Pro League heeft 9 niet-Belgen op het EK: ‘Belgische’ enclave bij Oekraïne, Tsjechen rekenen op Club-flop

EK voetbal EK RETRO. Magisch Frans vierkant met ‘Le Roi Platini’ leidt Frankrijk naar eindzege op EK van 1984

8 juni Michel Platini is zoveel meer dan een corrupte, geschorste en beboete bobo. Drie keer winnaar van de Gouden Bal, drie keer topschutter in de Serie A. Platini was de spil van Juventus en won in 1985 de door het Heizeldrama overschaduwde Beker voor Landskampioenen. Een jaar eerder, in 1984, bezorgde hij Frankrijk het EK.