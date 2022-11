Journalisten schrikken zich hoedje wanneer Ronaldo onaangekondigd op persconferentie verschijnt: “Ik ben 'bulletproof', dat interview zal het Portugese team niet doen wankelen”

Ronaldo noemde daarnaast de sfeer in de Portugese ploeg geweldig en zei ook dat hij een uitstekende verstandhouding heeft met Bruno Fernandes, zijn ploeggenoot bij Man United. “Er is geen sprake van een kille relatie (een reactie op onderstaande video, red.). We maken zelfs grapjes. Zijn vliegtuig was te laat en ik vroeg hem of hij met de boot was gekomen”, zei de aanvoerder van de Portugezen, die aan zijn vijfde WK begint. “Ik ben bulletproof en heb een dikke huid, dus die geruchten doen mij niks. Maar ik zou het wel op prijs stellen dat er met andere spelers niet over mij wordt gesproken. We zijn op het WK, dus praat met de spelers over het WK en niet over Cristiano Ronaldo.”