Journalist achterhaalt mogelijke reden waarom scheidsrechter duel op Afrika Cup twee keer te vroeg affloot: “Hij had last van zonneslag”

Afrika CupKnotsgekke toestanden gisteren op de Afrika Cup. De wedstrijd tussen Tunesië en Mali werd tot twee keer toe te vroeg afgefloten. Eerst in minuut 86, nadien in minuut 89. De gemoederen raakten verhit, scheidsrechter Janny Sikazwe werd onder politiebegeleiding naar binnen gebracht. Een dag later luidt het dat Sikazwe last had van een zonneslag.

De klok gaf 85 minuten aan toen de Zambiaanse ref Janny Sikazwe naar zijn horloge keek en het welletjes vond. Bij Tunesië, op dat moment 0-1 achter tegen Mali, konden ze hun ogen niet geloven. Na een rondje discussiëren werd Sikazwe zich bewust van zijn misser. De match werd hervat, maar ook de 90 minuten haalde men niet.

Sikazwe stak voor een tweede keer een stokje voor het slotoffensief van de Tunesiërs. Na 89 minuten en 45 seconden weerklonk het definitieve eindsignaal. Hoogst opmerkelijk, want de wedstrijd stond met enkele penaltyovertredingen, VAR-interventies en zelfs een drankpauze vol van de pauzes.

Tunesisch bondscoach Mondher Kebaier schoot na het tweede bedenkelijke fluitsignaal uit zijn vel, liep naar Sikazwe en schold hem de huid vol. Sikazwe was niet onder de indruk, wuifde de beschuldigingen weg en diende Kebaier zelfs van een stevige repliek. Sikazwe stapte uiteindelijk onder politiebegeleiding van het terrein.

Tunesiërs dagen niet op

Wat later kwam er een nieuwe wending in het verhaal. Toen Mali-bondscoach Mohamed Magassouba zijn persconferentie aan het geven was, vielen functionarissen van het CAF (Confederation of African Football, red.) de zaal binnen. Hun mededeling: de wedstrijd moest opnieuw hervat worden, en dat voor de resterende drie minuten. Niet onder leiding van Sikazwe, de vierde scheidsrechter werd aangeduid als vervanger.

Zo ver kwam het echter niet. De Tunesische spelers weigerden nog uit de kleedkamers te komen. Die van Mali stonden wél klaar. De vierde arbiter kon niet anders dan de match - nu echt wel definitief - te beëindigen. Mali dus aan het feest met 0-1, al is de kans groot dat deze match nog een (juridisch) staartje krijgt.

Op de persconferentie na de wedstrijd spaarde Tunesisch bondscoach Mondher Kebaier Sikazwe niet. “Hij heeft ons beroofd van zeven of acht minuten aan toegevoegde speeltijd. Zijn beslissing valt niet uit te leggen. Hij fluit voor het einde van de wedstrijd, stuurt ons naar binnen. De spelers nemen 35 minuten lang een ijsbad en dan komt hij terug om ons te vragen weer naar buiten te komen? Ik zit al 30 jaar in dit vak en heb dit nog nooit meegemaakt. Ik kan het niet begrijpen. We zullen zien wat de gevolgen zullen zijn.”

Zonneslag

Tussen minuut 85 en 89 was er overigens nog een hoogst opmerkelijke scheidsrechterlijke interventie. Sikazwe gaf een rode kaart aan de Malinees El Bilal Touré voor een lichte overtreding. De videoref wees Sikazwe op zijn streng oordeel, riep hem naar het VAR-scherm, maar Sikazwe bleef tot ieders verbazing bij zijn beslissing.

De 42-jarige Sikazwe is nochtans een ervaren scheidsrechter. Hij is aan zijn vijfde Afrika Cup bezig en floot ook op het WK 2018 in Rusland. Daar floot hij onder meer de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama (3-0). Het optreden deed dan ook de wenkbrauwen fronsen, maar journalist Tarek Talaat - specialist van het Afrikaanse voetbal - bracht de mogelijke oorzaak naar buiten. “Essam Abdel-Fatah, baas van de scheidsrechters op dit toernooi, heeft me bevestigd dat Sikazwe last had van een zonneslag. Hij is na de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht.”

Het is niet voor het eerst dat Sikazwe in opspraak komt. Na een wedstrijd in de Afrikaanse Champions League werd hij in 2018 voorlopig geschorst op verdenking van corruptie. Bij gebrek aan bewijs werd die schorsing opgeheven.

