José Mourinho doet het weer: AS Roma wint met Conference League eerste Europese beker uit clubgeschiedenis

Conference LeagueJosé Mourinho heeft het weer geflikt. De Portugese coach heeft AS Roma met de Conference League een eerste prijs sinds 2008 bezorgd. Na een matige finale in Tirana werd het 1-0 tegen het Feyenoord van Cyriel Dessers. De Nigeriaanse Belg is met tien goals wel de uiteindelijke topschutter van het toernooi.

Drie beren van verdedigers in de nek van Conference League-topschutter Cyriel Dessers. José Mourinho had z’n huiswerk gemaakt. Geen slingers of franjes in Tirana, maar een stevige portie Portugees realisme. Het doel - een eerste prijs voor AS Roma sinds de Coppa Italia in 2008 - heiligde de middelen.

En dus begonnen de Italianen vanuit een stevige organisatie te voetballen in de allereerste finale van de Conference League. Feyenoord trok met meer enthousiasme en druk naar voren van leer, maar verzandde naarmate de tijd vorderde in goeie bedoelingen. Dessers zat in de tang bij Smalling en Mancini.

Het was met een vergrootglas zoeken naar kansen. Een matige eerste helft verdiende geen goal, maar kreeg er wel een. Op het halfuur profiteerde Zaniolo van slecht verdedigen op een lange bal. De Italiaan z’n borstcontrole was niet geweldig, met een subtiel voetje wipte hij daarna wel de 1-0 over Bijlow in doel.

Het was het eerste Italiaanse doelpunt in een Europese finale sinds Filippo Inzaghi in 2007 en meteen ook de goal die Roma een gevleide voorsprong aan de rust bezorgde. Het viel te vrezen dat het slot na de pauze nog meer op de deur zou gaan tegen een tandeloos Feyenoord. De Nederlanders hadden nood aan meer lef.

Gelukkig toonden Dessers en co dat bij de herneming. Plots schoot de partij alle kanten uit. Een ingestudeerde hoekschop van Feyenoord belandde op de paal. Luttele seconden later moest Rui Patricio alles uit de kast halen op een knal van Malacia. Ook nu hielp het doelhout weer een handje.

De Romeinen kraakten onder het Hollandse beleg, maar in de zestien ruimde vooral een onverzettelijke Smalling alles op. Een mens kreeg op die manier te doen met een verdienstelijke Dessers. Feyenoord zocht, maar vond het gaatje niet. Roma overleefde en doorstond de stormloop.

Het zag er steeds meer naar uit dat het opwippertje van Zaniolo de match zou beslissen. In een warm Tirana zaten de meesten door hun beste krachten heen. De vele wissels deden ook geen goed aan het tempo van de match. Een appel viel uiteindelijk niet meer uit de kast: Roma en Mourinho mochten vieren.

