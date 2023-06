Jonge Duivels kunnen vele kansen niet omzetten tegen Nederland en moeten tevreden zijn met puntje: “Dit is toch wel een rare uitslag

Een man of 400. Meer supporters hadden de weg naar het Mikheil Meskhi Stadium niet gevonden. Veel had ermee te maken dat gastland Georgië zelf speelde, een paar kilometer verderop. Daar was het full house. Wel in de tribune: Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman, die vandaag kwamen overgevlogen van Estland en een uur voor de wedstrijd arriveerden.

Volledig scherm Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman niet op de bank, wel in de Georgische tribune. © BELGA

Geen van beide coaches wou vooraf spreken van een ‘derby’, omdat de wedstrijd zo ver van huis werd gespeeld, maar dat gevoel kregen we wel. Veel strijd, veel potige duels op het middenveld. De scheidsrechter uit Azerbeidzjan had het niet bepaald in de hand. Na een half uur hadden er al vier een gele kaart achter hun naam staan.

Toen was het trouwens al een klein mirakel dat België nog niet op achtervolgen was aangewezen. Vroeg in de wedstrijd mikte Kenneth Taylor al op de paal, de aanleiding voor een half uur Nederlandse dominantie. Ook Brian Brobbey en Crysencio Summerville kregen nog grote kansen, maar Koni De Winter keerde twee keer op de doellijn. De verdediger van Empoli speelde een uitstekende wedstrijd, want ook nadien zat hij er nog een paar keer goed tussen. Hij keek eens voor zich uit, krabde zich in de haren. “Wat is dat hier”, zag je hem denken.

Op het half uur moest ook Anderlecht-doelman (voorlopig nog) Bart Verbruggen zich een eerste keer tonen, toen Charles De Ketelaere in zijn handen mikte. Maar dé grootste kans van de eerste helft was wel voor de Jonge Duivels. Loïs Openda werd een paar minuten voor rust uitstekend diep gestuurd door De Ketelaere, maar de spits van Lens kraakte oog in oog met Verbruggen. Goeie reflex.

Volledig scherm Openda’s schot stuit op een alerte Bart Verbruggen. © Photo News

Mathijssen greep in. Michel-Ange Balikwisha en Hugo Siquet kwamen tussen de lijnen. Het was vooral zaak om minder voor de eigen zestien te kamperen. Dat leek te slagen in zijn opzet. Een scherpe vrijschop van Siquet werd in de kluts tegen de deklat gedevieerd. Keita moest wel alle zeilen bijzetten om de 0-1 van Taylor te voorkomen.

Het bleef eigenlijk een helft lang kansen regenen. De Ketelaere maakte de bal voor zichzelf vrij maar trapte rakelings naast, Balikwisha vond net niet de kruising. Aan de overkant hield Vandevoordt Brobbey van de openingstreffer. Een kwartier voor tijd kreeg Balikwisha opnieuw een huizenhoge kans, maar de aanvaller van Antwerp vond opnieuw een sterk keepende Verbruggen op zijn weg. De Winter kroonde zich nog eens tot redder van het vaderland met een ultiem blok. Een goeie redding van Vandevoordt op Sven Mijnans vormde zo wat het laatste wapenfeit van de wedstrijd. 0-0. In principe geen slechte zaak.

Het maakt dat Georgië de verrassende leider is in groep A. Het gastland klopte Portugal met 2-0. België en Nederland staan logischerwijs gedeeld tweede met één punt.

Volledig scherm © Photo News

Charles De Ketelaere: “0-0 is een heel rare uitslag” De Ketelaere analyseerde na de wedstrijd het gelijkspel. “Na de eerste helft verdienden zij de voorsprong. In de tweede helft namen wij het dan weer over”, stak ‘CDK’ van wal. “Wij misten twee open kansen (Openda en Balikwisha, red.). We konden winnen vandaag. Deze 0-0 is toch wel een rare uitslag.” “Na de rust hebben we ons tactisch aangepast om Nederland af te stoppen. Puur langs onze kant gezien hadden wij moeten scoren. We kwamen nog een aantal keer goed opzetten, waardoor het doelpunt uiteindelijk langs beide kanten kon vallen.” De Ketelaere was verrast door de zege van Georgië tegen Portugal. “We zijn gewaarschuwd voor zaterdag en zullen hen goed moeten analyseren.” Bart Verbruggen: “Beetje een wrange nasmaak”

Volledig scherm Loïs Openda liet net voor rust dé kans op de openingstreffer liggen. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.