Jonge Duivels delven het onderspit tegen Nederland: Brian Brobbey scoort twee keer

Rode Duivels EXCLUSIEF. Jan Vertonghen schat kansen van Rode Duivels op WK in: “Argentinië en Brazilië zijn grote favorieten, wij zitten in categorie er net onder”

Naast zijn emotioneel relaas van de bewogen overgang van Benfica naar Anderlecht, had Jan Vertonghen (35) het in zijn exclusieve babbel met Gilles De Bilde ook over de Rode Duivels. “Wij zijn niet de grote favoriet in Qatar. Dat zijn Argentinië en Brazilië.”

21 september