Jonge Duivels blijven op koers voor EK: 2-0 tegen Kazachstan na twee penalty’s

Rode Duivels Georges Leekens vindt de positie van Martínez geen thema: “Laat ons goeie klimaat rond Duivels niet verbrodden. Steun hen!”

18:57 Georges Leekens (72) being Georges Leekens: een positivo. Zelfs na een pijnlijke avond tegen Frankrijk ziet de ex-bondscoach het glas halfvol. “De positie van Martínez is voor mij geen thema. Er zijn er nu die zeggen dat Vanaken had moeten beginnen, of dat hij Ketelaertje (Charles De Ketelaere, red.) had moeten inbrengen, maar dat is praat achteraf.” Een interview met de gewezen bondscoach in zowel tekst als video.