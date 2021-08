John van den Brom gelooft in goede afloop tegen Shakhtar Donetsk: "Maar dan moet alles kloppen”

John Van den Brom keek even verwonderd rond. Voor de persconferentie arriveerde hij samen met Paul Onuachu een halfuurtje eerder in het Olympisch stadion van Kiev. “Jeetje wat een immens stadion zeg. Fantastisch, dit is waar het voor doen.” Het is daar in die voetbaltempel dat Genk vanavond voor de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League gaat. “Dit is een hele belangrijke wedstrijd voor onze club, maar de groep leeft ontspannen toe naar het duel met Shakhtar”, zei Van den Brom. “Ik zag de voorbije dagen op training veel lachende gezichten, daar zat die zege tegen KV Kortrijk natuurlijk voor veel tussen. Wij weten wat we moeten doen en we weten ook vooral wat we beter moeten in vergelijking met vorige week.”