Jelle Van Damme (37) stopt met voetballen: "Ik wou alleen nog iets doen dat ik zelf interessant genoeg vond. Dat is niet gelukt”

Van Damme zat bijna een jaar zonder club en ook de voorbije maanden kreeg hij geen aanbieding die aan al zijn verwachtingen voldeed. Op 20 februari van vorig jaar speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Sporting Lokeren dat kort nadien op de fles ging.

Het was misschien wel symbolisch. Zijn laatste optreden als prof was er uitgerekend eentje tegen Beerschot. Daar begon het allemaal echt voor Van Damme. In 2001 plukte Germinal Beerschot de 17-jarige Van Damme weg op Daknam. Franky Van der Elst liet hem al na enkele maanden debuteren op het Kiel. Alleen zou hij slechts een handvol keer het paarse shirt dragen. Ajax was er als de kippen bij om de talentvolle verdediger en jeugdinternational nauwelijks enkele maanden later al op te halen.

Bij Ajax botst hij op Maxwell

Ook bij Ajax duurde het niet lang voor Van Damme boven water kwam. Hij kreeg met mondjesmaat speelkansen en mocht ook voor het eerst van Champions League-voetbal proeven. Van Damme was nog altijd maar 18 toen hij aan de zijde van vedetten als Litmanen en Ibrahimovic mocht aantreden tegen het Inter van Crespo, Zanetti en Materazzi. Al snel volgde een verbeterd contract en nog voor zijn 20ste verjaardag debuteerde hij onder Anthuenis ook in de nationale ploeg. Omdat Koeman in zijn derde seizoen in Amsterdam te vaak de voorkeur gaf aan de Braziliaanse linksachter Maxwell (ex-Barcelona en –PSG), beslist Van Damme om voor meer speeltijd te gaan en andere oorden op te zoeken.

Vicekampioen met Werder Bremen

Hij trekt in 2005 een eerste keer naar de Premier League. Southampton betaalt drie miljoen euro en Van Damme belandt in een team met onder meer Peter Crouch en Jamie Redknapp. Terwijl bij Ajax zijn concurrent Maxwell op dat moment uitvalt met een ernstige blessure, moet hij het bij Southampton opnemen tegen de ervaren linksachter en Engels international Graeme Le Saux. Van Damme is vaak out met kleine blessures en zet zich niet door. Southampton degradeert en Van Damme wordt voor het daaropvolgende seizoen uitgeleend aan Werder Bremen. Daar komt hij in een sterk elftal terecht met toppers als Klose, Klasnic, Borowski, Frings en Micoud. Werder eindigt dat seizoen tweede na het ongenaakbare Bayern. Omdat hij niet verder komt dan een tiental wedstrijden, licht Werder de optie in zijn huurovereenkomst niet en Van Damme keert terug naar Southampton.

Twee titels met Anderlecht

Anderlecht springt op dat moment in de dans en Herman Van Holsbeeck weet hem voor een prikje op te halen in St. Mary’s. Het wordt de start van een succeshuwelijk. Bij Anderlecht draaft Van Damme op de volledige linkerflank en soms wordt hij ook op het middenveld uitgespeeld. Het Astridpark sluit hem in de armen en met spelers als Boussoufa, Suarez, Juhasz en Legear oogst Anderlecht in die periode veel succes met twee titels en een beker. Van Damme is er vier seizoenen lang een onmisbare schakel en dan klopt de Premier League opnieuw voor hem aan. Van Damme tekent in 2010 bij Wolverhampton.

Debuut met Standard in… het Astridpark

Weer geen voltreffer. Al na enkele maanden aast hij op een terugkeer en dat is koren op de molen van Luciano D’Onofrio. Die flirtte al in zijn Anderlecht-periode met Van Damme en ruim een maand voor de wintermercato van start gaat, tekent Van Damme al op Sclessin. Club Brugge had ook gekund, maar Van Damme brak zijn woord op Jan Breydel om voor Standard te tekenen. Zijn debuut in het shirt van de Rouches vindt op 23 januari 2011 plaats op het veld van… Anderlecht waar hij bij elk balcontact wordt uitgejouwd. Van Damme blijft uiteindelijk 5,5 seizoenen en groeit net als bij Anderlecht uit tot kapitein én chouchou van Sclessin. Hij wint er twee bekers, maar grijpt in 2014 ook net naast de titel, misschien wel de grootste ontgoocheling uit zijn carrière.

Geen groot toernooi met de Rode Duivels

In die periode eindigt de interlandcarrière van Van Damme. Na 31 caps zit hij eind 2014 voor het laatst bij de selectie. Hij maakte deel uit van de generatie die vijf grote toernooien op rij miste en viel als reserve af voor het WK in Brazilië. De Rode Duivels presteerden in die periode ondermaats. Van de 31 duels waarin Van Damme het shirt van de nationale ploeg droeg, won hij er maar elf, iets wat vandaag ondenkbaar is.

Hereniging met D’Onofrio

In januari 2016 wenkt plots een nieuw avontuur voor Van Damme die op dat moment een meubelstuk geworden is op Sclessin. LA Galaxy meldt zich bij zijn entourage. Hij trekt naar Los Angeles en deelt er de kleedkamer met onder meer Steven Gerrard, Nigel de Jong en Robbie Keane. Opnieuw groeit Van Damme uit tot sterkhouder en kapitein, maar na twee seizoenen in de MLS aast hij op een terugkeer naar België om meer tijd met zijn kinderen te kunnen doorbrengen. Laat nu net op dat moment Luciano D’Onofrio bij het pas gepromoveerde Antwerp neerstrijken. Van Damme laat AA Gent links liggen en trekt naar de Bosuil. Daar is de sfeer hem op het lijf geschreven en de Antwerp-fans sluiten hem meteen in hun hart. Alleen klikt het in het tweede seizoen niet meer met Bölöni die hem liever ziet gaan.

Eindstation Lokeren

Een contractverlenging blijft uit en na lang wachten beslist Van Damme in juli van 2019 in te gaan op het voorstel van Louis de Vries om Lokeren terug naar 1A te helpen brengen. Een avontuur dat met een sisser afloopt – Van Damme trok naar de rechtbank tegen De Vries – en dus ook meteen zijn eindstation werd. De voorbije maanden onderhield hij individueel zijn conditie in afwachting van een nieuwe club. De voorstellen die hij kreeg, onder meer uit Roemenië en Turkije liet hij links liggen en ook voor enkele Belgische clubs bedankte hij. Wat er nu voor hem volgt, is nog niet duidelijk. Een trainersdiploma heeft Van Damme in elk geval nog niet.

