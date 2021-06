Jason Denayer over fout bij openingsgoal van Denemarken: “De analyse van die fase? Het was een verkeerde pass, simpel”

“Ik besef dat het niet mijn beste start van een match was”, opent Denayer over zijn stroef begin tegen Denemarken. “Daarna had ik de keuze. Ofwel liet ik het hoofd hangen, ofwel bleef ik vechten. Ik heb voor het tweede gekozen.” Hij rechtte samen met de andere Rode Duivels de rug in de tweede helft.

“Het is niet altijd eenvoudig vooraf, omdat je niet weet of je aan een wedstrijd begint of niet. Maar dat is bij mijn club Lyon ook zo. Het klopt dat hier nog meer concurrentie is, ik probeer me aan te passen.” Over de trainingen was onze 25-jarige landgenoot duidelijk: “We hechten veel belang aan het tactisch aspect. Automatismen bij een nationale ploeg zijn heel moeilijk in te brengen, maar wel enorm belangrijk. Daarom trainen we er veel op”, aldus Denayer.

Hij wijdde ook nog even uit over zijn ongelukkige pass die het doelpunt van Denemarken inleidde. “Na die tegentreffer kreeg ik steun van de bondscoach. Tijdens de rust ging het niet louter over die fase, wel over de match in het algemeen. Iedereen weet dat fouten bij deze sport horen. En het is normaal dat ik kritiek krijg daarna. Dat is niet nieuw, dat hoort bij onze job. De analyse van die fase? Het was een verkeerde pass, simpel. Denemarken zette een goede pressing. Daar hadden we het enorm lastig mee. We kwamen niet in ons spel, wat we normaal deden ging niet. Na de rust stonden zij lager, wat ons hielp om in de wedstrijd te komen.”

Denayer liet ook zijn licht schijnen op de andere favorieten. “Italië. Zij speelden al tweemaal goed. Ook Frankrijk maakte indruk, maar na één match is het nog lastig om alles in te schatten.” Denayer was ook vol lof over zijn teamgenoten. “De Bruyne, Witsel, Hazard. Dat is wereldklasse. Hun inbreng is enkel positief voor ons.”