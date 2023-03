Jarige Toby Alderweireld wil straks met Antwerp naar de Heizel: “De stad en de club trots maken, die verantwoordelijkheid voel ik wel”

Buitenlands voetbal Bijna één goal om de twee matchen en toch zijn ze hem al spuugzat: Si­on-supporters steken truitje van Mario Balotelli in brand

Hoewel Mario Balotelli bij FC Sion in twaalf wedstrijden al vijf keer scoorde, zijn de fans van de Zwitserse club FC Sion behoorlijk ontevreden over de 32-jarige Italiaan. Dit weekend staken supporters van de ploeg zelfs een shirt van de spits in brand.